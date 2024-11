Tvpertutti.it - Grande Fratello, Calvani tenta il bacio con Jessica: circo 'rovinafamiglie'

Leggi su Tvpertutti.it

Nel mondo della TV, l'Audience è re e tutto sembra essere sacrificabile sull'altare dello share. È quanto emerge dalle recenti dinamiche all'interno della Casa del, dove il confine tra intrattenimento e invasione della sfera personale dei concorrenti sembra diventare sempre più labile. Il reality show sembra ormai aver abbandonato ogni pretesa di autenticità per trasformarsi in un palcoscenico di dramma forzato e dinamiche artificiose. Ciò non sta portando i frutti sperati (si parla di chiusura anticipata) dal momento che la puntata di sabato 23 novembre scorso è stata la meno vista nella storia del programma in valori assoluti, pari a 1.803.000 telespettatori. A finire sotto i riflettori è il caso di LucaMorlacchi, protagonisti di un episodio che ha suscitato polemiche e acceso il dibattito sui social.