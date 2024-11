Lapresse.it - Commercio, Ue contesta i dazi della Cina sul brandy al WTO

Leggi su Lapresse.it

Oggi, la Commissione europea ha formalmenteto le misure anti-dumping provvisorie imposte dallasulle importazioni diUE, richiedendo consultazioni presso l’Organizzazione mondiale del(OMC/WTO). Questo passo – scrive l’Esecutivo Ue – riflette la ferma convinzione dell’UE che le misure provvisoriesulUE non siano in linea con le norme dell’OMC.Lanon ha dimostrato che vi sia alcuna minaccia di danno per la sua industria del, né che vi sia un nesso causale tra la presunta minaccia di danno e le importazioni didall’UE. Inoltre, laha avviato il caso sulla base di prove insufficienti, contrariamente agli standardlegge dell’OMC. Esprimendo il proprio disaccordo con le misure incompatibili con l’OMCgià nella fase provvisoria, l’UE sta adottando forti misure tempestive per proteggere gli interessisua industria ed economia.