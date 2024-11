Spettacoloitaliano.it - Come finisce 7500, finale spiegazione del film 2019 di Patrick Vollrath

, trama eè undiretto da. Protagonista delè Joseph Gordon-Levitt, che interpreta il ruolo di un co-pilota di aerei di linea. Il titolo,, prende il nome dal codice d’emergenza che viene comunicato dai piloti via radio in caso di dirottamento aereo. Alla regia, candidato all’Oscar per il corto animato “Everything Will Be Okay”.? A seguire, la trama, ile ladeltrama completaLa storia si svolge su un volo di linea. Tutto è pronto per il decollo. Per Tobias Ellis (Joseph Gordon-Levitt), sembra una giornata di lavoro normale. Co-pilota su un volo che va da Berlino a Parigi, prima di decollare, il giovane parla con il pilota e amico Michael Lutzmann (Carlo Kitzlinger) e con la fidanzata e assistente di volo Gökce (Aylin Tezel).