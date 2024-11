Ilgiorno.it - Sondrio Festival numero trentotto . Tempo di premiazioni

Questione di una manciata di ore e si conoscerà il documentario vincitore dell’edizione38 del. L’appuntamento è per questo pomeriggio al Teatro Sociale a partire dalle 16.30 con le. Sul palco due amici di vecchia data della Mostra internazionale dei documentari sui parchi: Licia Colò, famosa per i suoi programmi tv dedicati alla natura e ai viaggi e Alessandro Antonino, artista e a propria volta conduttore tv dove presenta reportage dedicati alle bellezze del cosmo. Dopo "L’armonia della natura", un intermezzo mozzafiato di Zamaga Athletics Dancers, sarà proiettato il documentario vincitore del2024, un’edizione strutturata su due, intensissimi fine settimana, che si appresta ad andare in archivio con un bilancio più che positivo, ma soprattutto con un ingresso importantissimo: quello nell’Olimpiade culturale di Milano Cortina 2026, il calendario di iniziative artistiche e culturali che animerà l’Italia nella strada verso i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.