La G Owner Tribe nel nome della passione

GOT - Gè la prima community italiana riservata esclusivamente ai possessori di Mercedes Classe G. Ma non solo: è un vero e proprio universo dedicato a chi vive e respira laper il mitico fuoristradaStella. Qui, ogni avventura è unica, ogni evento un’esperienza irripetibile, pensata per chi desidera esplorare ogni sfumatura di Classe G e del suo mondo. GOT è anche il luogo dove nascono legami autentici, forgiati nella condivisione di momenti che restano impressi per sempre. Che si tratti di sfidare percorsi estremi o di scoprire location straordinarie partecipando a eventi esclusivi, entrando in GOT si può trovare una tribù di spiriti affini, uniti dallaper un’icona come Classe G. Unaunica declinata anche dal logo, disegnato da Aldo Drudi, che ha reinterpretato i tasti di bloccaggio dei differenziali.