Inter due big rischiano di saltare la Champions | lo ha rivelato l’allenatore

Ultimo aggiornamento 24 Novembre 2024 12:11 di redazioneL’di Simone Inzaghi si prepara a quattro partite importanti contro Lipsia, Fiorentina, Parma e Bayer LeverkusenDopo il pareggio per 1-1 in casa nello scontro diretto con il Napoli, l’ha ripreso a vincere collezionando la terza vittoria di questo novembre dopo i due 1-0 con Venezia e Arsenal. Questa volta però il passivo è stato molto più pesane ovvero un netto 5-0 ai danni del Verona.Correa ha ritrovato la via del gol, Thuram si è confermato sempre più il capocannoniere di questamentre gli altri due gol sono arrivati da difensori ovvero De Vrij, già in grande spolvero con la Nazionale, e Bisseck. Insomma, anche a livello di marcatori ce n’è per tutti i gusti.Questa vittoria prende ancora più valore se si tiene conto di due assenze pesantissime in casa nerazzurra ovvero Hakan Calhanoglu a centrocampo e Lautaro Martinez in attacco.