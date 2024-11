Ilfattoquotidiano.it - “Hai fatto piangere Mariotto, sei cattiva”: Milly Carlucci rimprovera Federica Nargi, ecco cosa è successo a “Ballando con le Stelle” – VIDEO

Un pianto incontenibile per Guillermo, che nella puntata dicon lein onda sabato 23 novembre su Rai 1 non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte alla performance diesibitasi in una salsa sulle note di Via di Claudio Baglioni. “Scusatepiange” ha osservato, che rivoltasi alla concorrente l’ha ironicamenteta: “Hai, sei”.GUILLERMOIN LACRIME – Ma che? A spiegare il motivo di tanta commozione è stato il giurato stesso. “Sembra Miss Venezuela, sì, Miss Venezuela. Piango perché mi mancano tanto le Miss Venezuele, giuro, è casa mia e non ci vado da tantissimo a vedere. lache diventa la Miss Venezuela, la Miss! Sei la Miss Universo. Scusate, scusatemi tanto”.