Zonawrestling.net - FOTO: Baron Corbin vince la medaglia d’oro al torneo internazionale di Jiu-Jitsu

Leggi su Zonawrestling.net

Con il vero nome di Thomas Pestock,ha partecipato all’IBJJF Tampa International Open 2024. All’inizio della giornata ha gareggiato nella divisione Master 2 Ultra Heavy, non riuscendo, però, are lae perdendo in finale con Franck Alphonse. L’ex US Champion, tuttavia, non è rimasto a lungo a riflettere sulla sua sconfitta e ha partecipato alla divisione Master 2 Open più tardi nel corso della giornata. Questa volta Pestock ha trionfato battendo il suo compagno di squadra Diogo Rodrigues Ponciano Freitas perre finalmente la.Fuori dalla WWEsi allena presso il Rudos BJJ in Florida. Questa non è la sua primain questo sport, poiché in precedenza aveva vinto l’oro alla JiuWorld League nel dicembre 2023. Per la cronaca, l’ex Superstar ha affrontato laolimpica Kurt Angle nell’ultimo incontro di wrestling di quest’ultimo a WrestleMania 35, vinto da