Thesocialpost.it - Dall’Osservatorio europeo, la prima foto di una stella fuori dalla nostra galassia. “È grande 2000 volte il Sole”

Un’immagine destinata a entrare nella storia dell’astronomia. Per lavolta, l’OsservatorioAustrale (ESO) è riuscito a catturare unachiara di unaal didella Via Lattea. Si tratta di WOH G64, una supergigante rossa, che si trova nellaNube di Magellano, una piccolaa 160.000 anni luceTerra.Leggi anche: La Nasa: “Ecco i 5 luoghi che tra 50 anni saranno inabitabili e perché”Questa, conosciuta dagli astronomi da tempo, è davvero eccezionale: le sue dimensioni sono colossali, con un diametrosuperiore a quello del. Gli scienziati l’hanno definita “colosso” proprio per le sue proporzioniscala.Un’impresa tecnologicaCatturare questa immagine non è stato semplice. Gli astronomi del team guidato da Keiichi Ohnaka, dell’Universidad Andrés Bello in Cile, hanno usato l’interferometro del Very Large Telescope dell’ESO, uno degli strumenti più avanzati al mondo.