Volontari Antiroghi Acerra, Petrella: "Contrastare sversamenti ed incendi di rifiuti"

Vincenzo, Vicepresidente dei: “ Trovare un metodo che renda possibile da parte dei cittadini poter segnalare eventuali e potenziali crimini ambientali”Napoli. «Poche settimane fa, oltre ad un incontro in Prefettura, ottenemmo che l’incaricato ai roghi venisse sul territorio in modo da fargli rendere conto coi propri occhi alcuni esempi della devastazione ambientale. A breve ci rivedremo per avviare una collaborazione al fine diil fenomeno deglie l’o dei».Vincenzoè il vicepresidente dell’associazione, un faro di legalità in un territorio dilaniato ed abusato negli anni. Vincenzo, insieme aidell’associazione di cui fa parte, perlustra il territoriono, e non solo, da anni battendosi in prima linea, in trincea controillegali e contro gli ecomafiosi che fanno quattrini ai danni dell’ambiente e della salute dei cittadini.