Posillipo sconfitto in trasferta contro l'An Brescia

Tempo di lettura: 2 minutiSconfitta per il C.N.che cede inalper 18-12, nella gara valevole per la settima giornata di Campionato.La squadra di Mister Pino Porzio, senza il Capitano Saccoia,Milicic e Angelone, perdela formazione capolista, ancora imbattuta, con sette vittorie su altrettante gare disputate in match deciso nei primi due tempi della gara.Inizio in equilibrio, con i botta e risposta tra Alesiani e Cuccovillo, Gianazza e Rocchino. Nella fase finale del primo tempo i gol in superiorità numerica di Dolce e Balzarini permettono ai padroni di casa di chiudere avanti il primo parziale sul 4-2.Nel secondo tempo segna Irving su Rigore, Cuccovillo realizza in superiorità ma la squadrana allunga con un break di 3-0 con Dolce, Guerrato,in superiorità il suo gol ed Irving.