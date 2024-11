Ilrestodelcarlino.it - Pd di Bologna, riecco le divisioni. Analisi del voto (con scintille) alla Direzione dem di martedì

L’unità tanto evocata dopo la vittoria di Michele de Pascale alle Regionali, potrebbe avere vita breve. Almeno dentro al Pd diche, post-Comunali, aveva avuto più di una fibrillazione, soprattutto in seguito alledem mal digerite alle urne di Casalecchio. Ma non solo. A pesare nei rapporti dem erano state anche le sconfitte ai dolorosi ballottaggi di Castel Maggiore e Pianoro, tant’è che la segretaria provinciale Pd Federica Mazzoni era finita nel mirino. E ad affiancarla, in una sorta di pace armata, erano arrivati i vicesegretari Matteo Meogrossi, vicino ad Andrea De Maria, e Alberto Aitini, dell’ormai ex minoranza dem. Gli ottimi risultati del Pd alle urne, però, non sono bastati per mantenere la "pax". Eprovinciale dem già si preannunciano