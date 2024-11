Lettera43.it - Musk, la vicenda José Garza e il pericoloso intreccio tra denaro e politica

Chi si stupisce che il miliardario Elonsi occupi dei giudici italiani, meritandosi un rimprovero anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non conosce il suo passato recente. Da poco nominato nella nuova Amministrazione di Donald Trump, dove guiderà il nuovo dipartimento per l’efficienza governativa,non si limita a plasmare il futuro delle imprese spaziali o delle auto elettriche. Le sue mani sono anche immerse nellaamericana, con un’operazione emblematica: la sua ingerenza nelle elezioni locali per cercare di rovesciare, procuratore distrettuale di Austin, Texas, simbolo della cosiddetta “riforma della giustizia penale”.Elon(Getty Images).I procuratori che sulla giustizia penale sfidano la destra UsaNegli Stati Uniti, la giustizia penale è storicamente basata su un modello punitivo: alti tassi di incarcerazione, lunghe pene detentive e politiche che raramente affrontano le cause profonde della criminalità, come povertà, dipendenze e disagio sociale.