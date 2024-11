Ilgiorno.it - Lo “sfratto“ alla criminalità. La villa confiscata a Cosa nostra nelle mani delle associazioni

Il Comune puntanel 2012. "Quest’anno siamo entrati in contatto con l’Agenzia nazionale dei beni confiscati per chiedere la situazione del bene di via Modigliani – spiega Carlo Sor, assessore all’Urbanistica disanta –, dopo che già nel 2017 il Comune aveva dato la sua disponibilità a prenderlo in carico. Abbiamo inoltrato la richiesta perché sul riutilizzo dei beni confiscati alle mafie hanno un diritto di prelazione le Forze dell’ordine". "Una volta che l’Agenzia ci ha comunicato che non erano pervenute richieste di riutilizzo – prosegue –, ci siamo offerti noi. Dopo l’estate è uscito un decreto per la disposizione del bene a cui ci siamo candidati, che dovrebbe arrivare ad assegnazione a breve. Lavolontà è di incamerarlo nel patrimonio comunale".