L’Italia affronterà la Germania mentre la Spagna affronterà l’Olanda

2024-11-22 13:53:21 Giorni caldissimi in redazione!I quarti di finale della Nations League vedranno lacampione d’Europa affrontarela.La Croaziala Francia nella ripetizione della finale della Coppa del Mondo 2018,la Danimarcail Portogallo nella quarta sfida l’anno prossimo.Le partite si svolgeranno in due gare nel marzo 2025, con le semifinali e la finale che si terranno a giugno.#NationsLeague 1/4-Finale.pic.twitter.com/bSiuYSOw5s— UEFA Nations League DE (@EURO2024DE) 22 novembre 2024Laè il campione in carica e ha battuto la Croazia ai rigori nell’estate del 2023.La Francia ha vinto nel 2021 e il Portogallo ha vinto il titolo inaugurale nel 2019.La Scoziala Grecia per avere la possibilità di restare nella Lega A,la Repubblica d’Irlandala Bulgaria negli spareggi della Lega B/C.