L’affondo di Rubano su Lombardi | Provincia ridotta a strumento di gestione del potere per finalità familiari

Tempo di lettura: 2 minuti“Nelle prossime settimane avvieremo un percorso di dialogo e progettualità per il Sannio e la Campania. L’intervento del Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, sul tema delle Province ci spinge ad affrontare con senso di responsabilità e determinazione una riforma necessaria e non più rinviabile”. Lo dichiara Francesco Maria, deputato di Forza Italia. “L’abolizione dell’elezione diretta ha trasformato ladi Benevento nella dependance di un movimento locale, usata comedidelpersenza alcuna visione per il territorio. Questo modello ha fallito. Forza Italia è al lavoro per restituire centralità e competenze strategiche alle Province, garantendo risorse adeguate, affinché siano al servizio dei cittadini.