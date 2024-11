Ilfoglio.it - La storia d’amore e tenebra di Amos Oz

In questi giorni bisogna affrettarsi a prendere in mano “Unadi amore e di” diOz. La sua lettura richiede tempo e animo, ma è necessario e urgente. Forse in nessun altro momento dellarecente questo testo del grande scrittore israeliano, vessillo della sinistra laburista d’antan, valorosa ed eroica, tutt’altro che rinunciataria e arrendevole, ci parla con forza epocale. Ci fa capire lo spirito di un popolo, la sua abissale complessità. E’ difficile parlare di un tale libro che è insieme un romanzo e un memoriale in poche righe, se non dicendo quanto sia grandioso e potente, di come sia praticamente l’unico racconto davvero epico, di cui abbia notizia, scritto in tempi ragionevolmente recenti. E come ogni vera epica è anche intimo, delicato, familiare. Farne un più articolato discorso richiederebbe molto spazio e molto tempo.