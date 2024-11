Linkiesta.it - La nuova Commissione europea è il capolavoro politico di Manfred Weber

Come da copione, l’Unioneavrà la suain carica dal primo dicembre. Allarme rientrato, a sentire i gruppi centristi all’Eurocamera, entusiasti per l’uscita dall’impasse che ha tenuto in scacco il continente per oltre una settimana. Ma a guardarlo da vicino, il voto di conferma sui vicepresidenti del von der Leyen bis assomiglia meno ad un successo da celebrare e più all’inizio di una resa di conti tra quelli che fino a qui sono stati gli alleati della coalizione europeista: Popolari, Socialisti e liberali. Il baricentro della politicaè scivolato decisamente verso destra, seguendo una traiettoria che è stata ideata, voluta e realizzata da un unico, paziente regista: il capo-padrone del Ppe e dominatore indiscusso dell’Aula di Strasburgo,.Dopo giorni di alta tensione nell’emiciclo di Bruxelles tra i Popolari (Ppe) e i gruppi di centro-sinistra (i Socialisti dell’S&D, i liberali di Renew e i Verdi), nella tarda serata di mercoledì (20 novembre) i coordinatori delle commissioni parlamentari competenti hanno finalmente dato il via libera ai sei vicepresidenti esecutivi del secondo Collegio von der Leyen e al commissario designato ungherese Olivér Várhelyi.