Gaeta.it - Un futuro da rigenerare: la lotta alla sclerosi laterale amiotrofica e l’importanza della nutrizione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laè una malattia neurodegenerativa devastante che influisce non solo sui pazienti, ma anche su familiari e amici. In questo contesto, Davide Rafanelli, presidente di Slafood, ha condiviso la sua esperienza e la missione dell’organizzazione durante un’intervista su Radio Deejay, trasmessa anche su YouTube. Slafood si dedica a migliorare la qualitàvita dei malati di SLA attraverso iniziative culinarie innovative, mettendo in risaltoconvivialità.La diagnosi e il cambiamento di vitaRicevere una diagnosi di SLA segna un punto di svolta nella vita di una persona. Davide Rafanelli ha descritto il momentodiagnosi come uno stravolgimento totale, dove ogni aspettovita quotidiana deve essere riorganizzato.