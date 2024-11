Tennis Coppa Davis | più di due milioni di ascolti per Italia-Argentina su Rai 2

Leggi su Sportface.it

La sfida ditraha registrato un totale di 2.424.000sul canale di Rai 2, che ha trasmesso in chiaro in diretta le partite. L'evento ha ottenuto così uno share pari all'11.8%. Gli azzurri hanno piegato gli avversari sudamericani per 2-1 – grazie alla vittoria nel doppio di Sinner/Berrettini e al successo del numero uno al mondo nel singolare – staccando così il pass per la fase di semifinali. Il prossimo avversario dei campioni in carica sarà l'Australia, con l'incontro in programma per sabato 23 novembre.