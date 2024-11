Quotidiano.net - "Mazzette per 265 milioni di dollari". Miliardario indiano inquisito negli States E il suo impero crolla in Borsa

Leggi su Quotidiano.net

Gautam Adani, il secondo uomo più ricco dell’India, l’imprenditore self made man 62enne schivo, che preferisce vivere lontano dai riflettori e dai lussi, è da mercoledìda un procuratore di Brooklyn, assieme al nipote Sagar e ad altri sei dirigenti accusati di avere corrotto i governanti di vari Stati indiani per ottenere il via libera alla realizzazione di impianti solari. Nonostante la smentita risoluta per accuse "totalmente prive di fondamento", l’Adani Group ha subito un tonfo pesantissimo alladi Mumbai. Alle perdite di circa il 20 per cento della Adani Green, una delle dieci società quotate in, si è aggiunto, nel giorno più catastrofico della storia imprenditoriale del, il recesso da parte del Kenya da un progetto multimilionario per espandere l’aeroporto di Nairobi e da vari accordi per reti di energia.