L'Istituto Italiano dei Castelli compie 60 anni, convegno al Maschio Angioino sui manieri della Campania

Anche indeicelebra i sessant’sua fondazione, avvenuta nel 1964. Venerdì 22 novembre, presso la Società napoletana di Storia Patria, in Castel Nuovo, si terrà undedicato aidi Napoli e, nel corso del quale interverranno i rappresentanti delle istituzioni preposte alla salvaguardia ed alla conservazione di questa componente molto importante del patrimonio storico – architettonico del nostro Paese, fondamentale per l’economia e la valorizzazione di tutto il territorio. Al mattino si parlerà deinapoletani, ed in particolare delle loro prospettive di valorizzazione nell’ambito del miglioramento dell’offerta turistica in ambito urbano. Si inizierà con Castel dell’Ovo e Castel Nuovo, entrambi gestiti dall’amministrazione comunale e per i quali sono stati avviati importanti lavori di restauro, per passare poi a Sant’Elmo, di proprietà del Ministero delle Cultura, quindi Castel Capuano ed infine Baia che, anche se al di fuori dei confini comunali, può considerarsi a tutti gli effetti un avamposto difensivo di quella che fu per lunghissimo tempo la capitale del Regno.