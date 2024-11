Panorama.it - La sologamia: vuoi sposare te stesso? Si, lo voglio!

A questa possibilità si è arrivati grazie alla creazione dell’istituto della. È intuitivo pensare che si differenzi, ad esempio, dalla monogamia o dalla bigamia: laprevede la presenza di una sola persona, cioè, noi stessi. Ci si unisce dunque in matrimonio alla propria persona, l’unione viene celebrata con una vera cerimonia e il tutto è accompagnato da un certificato di matrimonio. Facile no?Resta però aperto qualche dubbio: come funziona, o forse, come dovrebbe funzionare? Ci si chiede: “Mi?” o “Mi?” La cosa non è del tutto chiara. Alla domanda “esserti fedele per sempre?” bisogna anche valutare se si intende intraprendere una relazione aperta. E in tal caso, come ci si regola? Insomma, sorgono molte domande da porre al sologamo, e bisogna anche riflettere sulla routine di coppia, per quanto si tratti di una coppia.