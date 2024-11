Gaeta.it - Incidente in allenamento per Tommaso Sala: rottura del legamento crociato in Val Senales

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, giovane sciatore dell’Italia, ha subito un infortunio serio mentre si allenava con la sua squadra di slalom in Val. Il 29enne portacolori delle Fiamme Oro si è procurato ladeldel ginocchio in circostanze insolite, senza una caduta, rendendo l’episodio ancora più sfortunato. Questo infortunio potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua carriera e sulla preparazione della squadra in vista delle prossime competizioni.L’infortunio e la prossima operazioneIl cedimento al ginocchio diè avvenuto durante una fase di discesa, senza segni evidenti di caduta o di trauma. Questadelanteriore richiede un intervento chirurgico per ripristinare la funzionalità del ginocchio.