Lanazione.it - Cresce la nuova oasi verde. Inaugurata l’aula didattica alimentata dal fotovoltaico

MONTOPOLI Un bosco dove c’era sorgeva un allevamento industriale, unaaulain legno e vetro energeticamente indipendente che presto potrà ospitare workshop, seminari e conferenze. Crescono gli alberi ed i nuovi progetti nel primo bosco biosostenibile d’Italia realizzato a Montopoli in Val d’Arno Unicoop Firenze e inaugurato nell’aprile 2022. Ieri, nell’occasione della Giornata mondiale dell’albero, è stataun nuovo angolo di questo paradisoche sorge proprio al fianco della Fipili. Si tratta di un’auladi 100 metri quadrati in legno e vetro che saràenergeticamente da due pensiline fotovoltaiche realizzate nel vicino parcheggio. Quest’aula è uno spazio polifunzionale che ospiterà studenti e visitatori, in modo da poter sempre monitorare il bosco in continua evoluzione.