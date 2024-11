Ilgiorno.it - Via Monte Napoleone da record: qui gli affitti più cari del mondo. La storia dell’iconica strada del lusso di Milano

Leggi su Ilgiorno.it

– La lunga corsa di viaè iniziata nell’Ottocento, quando lanel cuore di, dove anticamente aveva sede ildi pietà, ha iniziato a caratterizzarsi sempre di più come via del. Antiquari e gioiellieri tra le dimore di antiche famiglie milanesi, in quelle botteghe che ora ospitano le boutique di griffe internazionali, tappa obbligata per turisti di tutto il. Un luogo simbolico per ladie d’Italia, che segue l’antico tracciato delle mura romane: qui aveva sede il coordinamento delle forze cittadine in rivolta contro gli occupanti austriaci durante le Cinque giornate di. A Palazzo Taverna visse il poeta dialettale Carlo Porta, e nella stessa zona Giuseppe Verdi avrebbe composto il suo Nabucco. La passerella dello shopping milanese e dell’alta moda è stata ora incoronata come la via delpiù costosa al, scalzando la Fifth Avenue di New York e portando per la prima volta una capitale europea in testa alla classifica degli: per un metro quadrato in “napo“ servono la bellezza di 20mila euro all’anno.