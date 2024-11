Gaeta.it - Vermiglio di Maura Delpero in corsa per l’Oscar: l’Italia tra gli 85 paesi concorrenti

Facebook WhatsAppTwitter Nel panorama del cinema mondiale, l’Academy of Motion Picture ha selezionato ben 85con le loro opere per laagli Oscar 2025. Tra questi,presenta “” di, che rappresenta il nostro paese nella categoria di International Feature Film. La competizione si preannuncia accesa, e l’attenzione sarà rivolta alla lista dei 15 film selezionati, che sarà resa nota il 17 dicembre. I nominati finali saranno svelati successivamente, il 17 gennaio 2025, culminando nella cerimonia degli Oscar che avrà luogo il 2 marzo 2025 al prestigioso Dolby Theatre di Hollywood.La categoria International Feature FilmLa competizione per l’International Feature Film è riservata ai lungometraggi prodotti al di fuori degli Stati Uniti, ed è fondamentale che siano realizzati in una lingua che sia per oltre il 50% diversa dall’inglese.