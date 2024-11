Roma, domestica "diabolica" narcotizzava con il succo di mirtillo. Poi lo shopping con la carta di credito rubata

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 novembre 2024 – Aveva carpito la fiducia della sua vittima facendosi assumere come addetta alle pulizie ma, mentre fingeva con gentilezza di offrirle undi, in realtà lacon benzodiazepine per sottrarle di nascosto il portafogli ed effettuare dei prelievi con la suadi. La donna – una trentasettenne di origini rumene – è ora in carcere perché gravemente indiziata dei reati di rapina aggravata in abitazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento.Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni a ricostruirne i movimenti grazie alla combinazione delle immagini di videosorveglianza acquisite dal condominio e dagli istituti didove venivano effettuati i prelievi.Il “diabolico” pianoL’indagine della polizia è partita ad ottobre, quando l’anziana si è presentata presso gli uffici del VII Distretto San Giovanni raccontando ai poliziotti ciò che le era accaduto il giorno prima.