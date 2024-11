Bergamonews.it - Qualità dell’aria, disattivate dopo due giorni le misure anti-inquinamento nella Bergamasca

Bergamo. Leentrate in vigore martedì (19 novembre) in base all’indice disono già state.In base ai dati pubblicati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) Lombardia e, in considerazione delle previsioni meteo dei prossimi, è stato disposto lo ‘spegnimento’ delledi primo livellonostra provincia e anche quella di Brescia.Sulla base dei dati comunicati e delle previsioni meteo per i prossimi, da venerdì sarannoanche nelle province di Milano, Monza, Lodi, Cremona e Mantova.Restano ancora attive letemporanee in provincia di Pavia, sarà monitorata l’evoluzione dei dati di PM10 nei prossimi.Le suddette, come previsto dalla dGR 2634/2024, riguardavano nei comuni con più di 30.