Sport.quotidiano.net - MotoGp, crisi finanziaria per KTM: programma non a rischio, ma tagli al personale

Bologna, 21 novembre 2024 –economico-per KTM e sensibile riduzione del: situazione delicata per il colosso austriaco. L’asset motoristico di Pierer Mobility AG vive un momento difficile e con forti perdite a causa del crollo delle vendite, così l’azienda ha dovuto intraprendere una politica di ridimensionamento dei costi ma che non dovrebbe avere una grossa ripercussione sul settore Moto gp. Da tempo, KTM staando posti di lavoro e ulteriori neerà. Serve calare sensibilmente la produzione di moto e ridurre le scorte, così, dopo che erano statiati 300 dipendenti a inizio 2024, in estate è stato intrapreso un ulterioreo di 200 e a breve ne saranno mandati a casa altri 300. Il tutto con orario ridotto e calo drastico nella produzione di moto per fare in modo che si possano smaltire le scorte.