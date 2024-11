Linkiesta.it - La convenzione grillina che sancirà, si spera, l’irrilevanza politica di Conte

Comunque vada sarà un insuccesso. In queste ore nel Movimento 5 stelle c’è persino chi teme che questa specie di referendum sul “che fare” che si celebrerà alla cosiddettadel prossimo weekend possa non vedere una grande partecipazione: lontani i tempi della piattaforma Rousseau, questa “piattaforma” potrebbe fare cilecca, per la gioia di Beppe Grillo.Ma quel che più conta è la sostanzadella vicenda. Il dilemma amletico è noto: se stare nel campo progressista (la dizione “centrosinistra” non garba tanto da queste parti); oppure fare come dice Marco Travaglio, cioè viaggiare nell’iperuranico “né di qua né di là” per arrivare caso mai a un contratto di governo con il Partito democratico e gli altri. Insomma, o lineao linea Grillo.Se passasse la seconda si andrebbe a un’implosione che farebbe cadere la testa dell’avvocato, e perciò appare impossibile.