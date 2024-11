Liberoquotidiano.it - iSwiss Bank Investirà 376 Milioni in Moldavia: il futuro del paese in crescita, cinque progetti per scommettere sul futuro del Paese

L'annuncio che **** prevede di investire **376di euro** inentro il 2025 rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione internazionale del gruppo. Sotto la guida di **Christopher Aleo**, CEO di, la banca punta a rafforzare la sua presenza in Europa orientale, investendo inmirati nei settori delle infrastrutture, delle energie rinnovabili e dell'immobiliare. Questi investimenti non solo stimoleranno l'economia moldava, ma rappresenteranno anche un'opportunità per creare una nuova ondata die modernizzazione nelda 376di Euro Il piano d'investimento disi concentra su **principali**, alcuni dei quali già pronti da anni, ma bloccati a causa della mancanza di fondi. La banca prevede di destinare **376di euro** a questinel primo anno, creando opportunità die sviluppo per un'economia che sta cercando di attrarre capitali internazionali.