Grana Juventus prima del Milan: il big ha chiesto la cessione a gennaio

La Juve prepara la super sfida di sabato a San Siro contro i rossoneri: oltre all’emergenza infortuni, si fa largo una clamorosa ipotesi per il mercato invernalein emergenza in vista del big match di sabato pomeriggio contro ilalla ripresa del campionato. Dopo l’ultimo ko di Dusan Vlahovic, saranno infatti sette le assenze certe al Meazza per Thiago Motta.Giuntoli e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itL’allenatore bianconero dovrà inventarsi una nuova Juve nel reparto offensivo, considerando che il centravanti serbo è sempre sceso in campo dal primo minuto nelle 16 partite stagionali disputate tra Serie A e Champions League. Motta nell’ultimo allenamento ha provato con maggiore convinzione Weah da falso nueve, mentre le altre ipotesi per sostituire il numero nove al centro dell’attacco portano a Yildiz, Mbangula e Koopmeiners.