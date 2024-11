Romadailynews.it - Esperto, richieste UE di trasferire tecnologie evidenziano forza tecnologica cinese

Bruxelles, 21 nov – (Xinhua) – Il piano dell’Unione Europea (UE) segnalato dai media che richiede alle aziende cinesi il trasferimento di tecnologia in cambio di sussidi sottolinea la crescentedella Cina, ha dichiarato ieri unungherese. “L’UE e’ nel mezzo di un declino industriale e tecnologico e il semplice fatto di richiedere alle aziende cinesi dila loro tecnologia non e’ altro che una prova e un’auto-dichiarazione delladel Paese”, ha dichiarato Zoltan Kiszelly, direttore del Centro di analisi politiche dell’Istituto ungherese Szazadveg, in un’intervista a Xinhua. I commenti di Kiszelly fanno seguito a un articolo pubblicato martedi’ dal “Financial Times”, che cita due alti funzionari dell’UE, secondo cui Bruxelles intende richiedere alle aziende cinesi di stabilire fabbriche in Europa e di condividere le competenze tecnologiche in cambio di sussidi.