Romadailynews.it - Cina: regista costante crescita investimenti all’estero a gen-ott

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 21 nov – (Xinhua) – Glidiretti in uscita (ODI) non finanziari dellasono aumentati del 10,6% su base annua, raggiungendo i 115,83 miliardi di dollari nei primi 10 mesi dell’anno, secondo i dati forniti oggi dal ministero del Commercio. I dati hanno mostrato che gli ODI non finanziari delle aziende cinesi nei Paesi che partecipano alla Belt and Road Initiative (BRI) hanno raggiunto i 26,65 miliardi di dollari, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. Nel periodo, il fatturato dei progetti appaltatidalle aziende cinesi e’ stato di 124,38 miliardi di dollari, con un aumento del 2%, e il valore dei contratti recentemente firmati e’ salito del 15,3% a 177,65 miliardi di dollari. In particolare, il fatturato dei progetti appaltati dalle aziende cinesi nei Paesi partecipanti alla BRI si e’ attestato a 100,82 miliardi di dollari nel periodo, con un aumento dello 0,8% su base annua, mentre il valore dei contratti recentemente firmati dalle aziende cinesi in questi Paesi ha raggiunto i 148,64 miliardi di dollari, con un aumento del 15,7%, secondo i dati.