Boxe Campionati italiani Elite | il 3 dicembre il via c’è Angela Carini

Tutto pronto per idi pugilato, arrivati all’edizione n. 102 per gli uomini e n. 23 per le donne, in programma dal 3 all’8sul ring del palazzetto ‘Enrico Somaschini’ di Seregno. Tanta curiosità per vedere all’opera alcune delle pugili reduci dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Spazio a Giordana Sorrentino, Sirine Charaabi e anche, che dopo i Giochi e le polemiche provocate dal suo ritiro nel match con Imane Khelif è tornata in attività nella veste di insegnante dipresso il centro ‘Pino Daniele’ di Caivano, dove l’ha voluta don Maurizio Patriciello.In campo maschile ci sono due grandi assenti rispetto ai qualificati di Parigi: uno è Abbes Aziz Mouhidiine, l’altro è Diego Lenzi. Entrambi sembrano ormai destinati al professionismo. Spazio quindi a Federico Serra, Salvatore Cavallaro, Michele Baldassi e Vincenzo Lizzi, quest’ultimo bronzo agli ultimi Giochi Olimpici Giovanili.