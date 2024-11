Imiglioridififa.com - Vota il POTM di Novembre della Liga F

EA Sports ha aperto ufficialmente lezioni per il Player of the Month () del mese diper laF. I tifosi sono invitati a scegliere la giocatrice che si è distinta per le sue prestazioni eccezionali durante il mese appena concluso.Ogni mese, infatti, EA Sports premia le atlete e gli atleti che hanno dimostrato il miglior rendimento nelle partite, sia in termini di gol, assist che performance complessiva.Le candidateF di2024Patri Guijarro del BarcellonaMonday del TenerifeBøe Risa dell’Atletico MadridAndreia Jacinto del Real SociedadPolijak del Madrid CFFArola Aparicio del RCD EspanyolImade del Granada FCComere ildi questo mesePer partecipare e scegliere la tua giocatrice preferita, clicca sul link qui sotto eora ilsul sito EAClicca sul link per conoscere TUTTI iusciti nell’arco dell’anno 2024/2025 su FC 25.