Ultime Notizie Roma del 20-11-2024 ore 11 | 10

dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio al via lo sciopero nazionale di 24 ore di medici dirigenti sanitari infermieri altre professioni sanitarie indetto per oggi mercoledì 20 novembre sono milioni duecentomila le prestazioni sanitarie che può saltare lo riferiscono anaao-assomed e cimo-fesmed infermieri altre professioni sanitarie del nap che hanno programmato l’attenzione e che manifesteranno ain Piazza Santi Apostoli contro la quale sono previsti ingenti tagli alla sanità al rischio dicono le sigle sindacali tutti i servizi di assistenza esami radiografici 15000 interventi chirurgici programmati e centomila visite specialistiche garantite le prestazioni d’urgenza andiamo all’estero la guerra in Ucraina ambasciata statunitense a chi era in forma di aver ricevuto informazioni specifiche sono potenzia l’attacco aereo e significativo per la Gio di oggi come misura precauzionale l’ambasciata racchiusa ambasciate Inoltre raccomanda ai cittadini statunitensi di prepararsi a rifugiarsi immediatamente nel caso in cui venga annunciato un allarme ero intanto secondo la Reuters 5 punti russe Putin sarebbe disponibile a discutere di un accordo di cessate il fuoco in Ucraina con Donald Trump pur escludendo di fare importanti concessioni territoriali insistendo affinché Chi era abbandoni le devi entrare nella nato per il Cremlino amministrazione uscente americana di Joe biden sta facendo di tutto per continuare il conflitto andiamo al medioriente il primo ministro israeliano a Gaza SIM ad altri ministri per la prima volta dall’inizio del conflitto sulla spiaggia di Garda Netanyahu ha detto che qui a non venire più e ha promesso 5 milioni di dollari e che consegna un ostaggio Intanto le forze di pace dell’ONU sono finite di nuovo sotto tiro nel Libano meridionale in tre distinte incidenti con quattro caschi blu ghanesi rimasti feriti Stavolta però a colpire sono state le truppe di Israele ben tirarti di Dignano quartiere generale del contingente italiane del settore ovest di unifil shama cadendo su alcune aree all’aperto 5 militari italiani sono stati portati in infermeria me le loro condizioni non destano preoccupazioni la missione ONU Ha dichiarato che i lanci sono probabilmente da attribuire ad attori non statali cioè l’organizzazione figlio iraniana fonti della Difesa italiana hanno fatto sapere che i razzi caduti sulla base stati lanciati come hanno rilevato gli artificieri certificando la provenienza dei proiettili precedentemente attribuita erroneamente Israele è inammissibile inaccettabile che si spari contro il conte unifil dice tajani l’inviato speciale degli Stati Uniti hochstein è libero per colloqui sulla tregua con l’eternità di Beirut secondo me dietro gli anni il Libano hezbollah hanno accettato la proposta di tregua America proseguono le indagini sulla morte di Margaret spada la 22enne deceduto dopo essersi sottoposta allo scorso IV Novembre un intervento di rinoplastica i carabinieri del Nas sopralluogo nello studio medico nel quartiere Eur diper ispezionare l’appartamento dove la ragazza è finita in coma il 4 novembre all’inizio dell’intervento per poi morire tre giorni dopo in ospedale secondo quanto riportato dal Corriere della Sera all’interno della struttura avrebbero trovato un vizio di anestetico locale altri farmaci le prove che il dentro ti facessero operazioni chirurgiche e non solo filler le vittime giovanissime quelle delle esplosioni di Ercolano Napoli 3 morti al primo giorno di lavoro in una struttura adibita a Fabbrica deposito di fuochi d’artificio le gemelle di 26 anni stare Aurora Esposito il diciottenne Taccio di origini albanesi avrebbero guadagnato €20 al giorno tutto illegale proprietario dell’immobile è intestato da proprietà alla figlia tredicenne è stato in denuncia Totò colposo plurimo disastro colposo e detenzione illegale di materiale esplodente e ci fermiamo qui Ti auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa