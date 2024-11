Tennis BJ King Cup | è trionfo Italia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.16 A 11 anni dall'ultimo, azzurre di nuovo sul tetto del Mondo. A Malaga infatti l'vince la Billie JaneCup battendo la Slovacchia in finale grazie ai successi di Lucia Bronzetti (62 64 alla Hruncakova) e di Jasmine Paolini (62 61 alla Sramkova).Non serve nemmeno schierare la coppia d'oro Paolini/Errani in doppio. Per l', guidata dalla capitana Garbin, è il riscatto dopo il ko del 2023 in finale a Siviglia col Canada e il 5° successo complessivo dopo quelli in Fed Cup (2006, 2009, 2010 e 2013).