Gaeta.it - L’xi edizione di excellence – food innovation illustra il futuro del settore enogastronomico

Facebook WhatsAppTwitter Il recente weekend ha visto la chiusura deldi, un evento di riferimento nel panorama, svoltosi nello Stadio Olimpico di Roma. Questo incontro ha rappresentato una fusione unica di tradizione e modernità, con un focus particolare su come l’Intelligenza Artificiale possa trasformare le pratiche alimentari e ristorative. Mama Industry, leader nel supporto alle mPMI, ha presentato soluzioni innovative per affrontare le sfide dele migliorare la produttività.L’approccio innovativo all’eventoL’evento si è svolto dal 15 al 17 novembre, accogliendo numerosi partecipanti e professionisti del. Tra i momenti più importanti, il talk show “Menù Innovativi: L’AI come Ingrediente per il Successo” ha attirato particolare attenzione.