Oasport.it - LIVE Italia-Germania 3-3, Europei curling 2024 in DIRETTA: equilibrio dopo il quarto end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:08 Bene anche Arman, gli azzurri stanno facendo di tutto per costringere laa prendersi solo un punto19:07 Bel rilascio di Arman, sta costruendo benissimo l’azione al momento l’19:05 Errore dellache voleva aprire le due stonene dentro la casa, ma finise per toccare la propria guardia.19:04 Bel rilascio di Giovannella, ci sono due stone vicine il bottom, attaccate a quella tedesca19:03 Classico gioco di guardie, i tedeschi volevano provare un trenino. Ma il tentativo non va in porto.19:00 Immancabile aggiornamento dalle altre pisteA-Uomini ITA 3 runningPista A GER » 3 4 EndsA-UominiSWE 3 runningPista BNED » 1 3 EndsA-UominiCZE » 1 runningPista CSCO 4 3 EndsA-UominiENG » 1 runningPista DAUT 4 4 EndsA-UominiNOR 5 runningPista ESUI » 1 3 EndsINIZIO QUINTO END18:59 Arrivano due punti per l’, che adesso pareggia i conti.