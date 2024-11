Gaeta.it - Fuga senza scampo: due giovani fermati dai Falchi a Napoli dopo inseguimento su scooter rubato

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di cronaca si è verificato nel cuore di, dove duehanno tentato unacea bordo di unoappena hanno avvistato la moto deidella Squadra Mobile impegnata in un normale controllo di routine. La loro corsa si è conclusa in breve tempo, mostrando quanto possa essere effimera la libertà quando si è in balia della legge, specialmente in una città come, nota per i suoi controlli serrati.Il tentativo diL’episodio ha avuto inizio quando i due ragazzi, un 25enne di origine rumena con precedenti penali e un 15enne georgiano, si trovavano nei vicoli del Centro storico di. Mentre sfrecciavano inconsapevolmente su uno, hanno notato la moto dei, una sezione della polizia locale ben addestrata per il controllo della criminalità.