Liberoquotidiano.it - Buoni pasto, Anseb “A rischio oltre 300.000 contratti”

ROMA (ITALPRESS) – “alla fine del mercato libero dobbiamo constatare che la proposta dell'emendamento Giovine è del tutto insostenibile nei tempi e nei modi di attuazione. Il nostro obiettivo ora è garantire la continuità degli accordi in essere e la tutela dei: senza queste condizioni, che richiedono una ragionevole riformulazione dell'emendamento originario, che verrà discusso alla Camera, per le società emettitrici sarà impossibile la gestione di300mila accordi, con immediate conseguenze sulla fruibilità dei”. Matteo Orlandini, presidente di, Associazione Nazionale Società Emettitrici, torna sull'emendamento in discussione alla Camera, nell'ambito del Ddl Concorrenza, con cui si propone l'introduzione di un tetto alle commissioni pagate dai commercianti agli emittenti di