Bisciola Valtellinese | un dolce ricchissimo quasi quanto il panettone

Laè unrustico e, solitamente preparato durante le feste natalizie e consumato al posto delmilanese.Si tratta di un pane arricchito da uvetta, fichi e noci davvero molto goloso. Si narra che risalga all’epoca delle conquiste napoleoniche e che fu offerto proprio a Napoleone in persona, quando giunse in valle. Su sua richiesta, infatti, il cuoco del posto preparò una ricetta utilizzando solo gli ingredienti tipici e locali, e così nacque questa meraviglia.Con il tempo, si scoprì poi che vista la sua composizione particolare, poteva durare nei giorni, inalterato. Ancora oggi, si conserva perfettamente per una settimana, ben sigillato in un sacchetto alimentare.Scegliamo materia prima di qualità, non lesiniamo, ne va della resa finale.Possiamo pregustarlo oggi, come anticipo del Natale, e prepararlo poi proprio a dicembre al posto dei soliti dessert, per assaporare una specialità veramente appagante.