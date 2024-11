Ilrestodelcarlino.it - Vento di burrasca forte in Emilia Romagna, scatta l’allerta arancione: ecco dove

Bologna, 19 novembre 2024 - Continua la fase di maltempo inche prevede anche l’arrivo della neve a bassa quota, previsto tra giovedì e venerdì. Intanto,meteo perdi ieri, è stata prorogata ancora per un giorno, per tutto mercoledì 20 novembre. Si tratta di un’allertapernelle province di Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il bollettino di Arpae ha poi diramato anche un’allerta gialla, sempre per. nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. "Per le prime ore del mattino di mercoledì 20 novembre – specifica Arpae sulla nota – sono previsti venti di(75-88 km/h) da sud-ovest sui settori appenninici di crinale, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore.