Travolto dal treno dopo dieci ore di lavoro. I colleghi bloccano il magazzino di Parma

, 19 novembre 2024 - È stato investito dalmentre tornava a casa dal. La vittima è un ragazzo di 22 anni, Khan Hasan, originario del Bangladesh. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio a. Il ragazzo, impiegato in una cooperativa in appalto a un, aveva appena finito un turno didiore. Oggi arriva la denuncia dei sindacati su turni estenuanti dei lavoratori della logistica. I Cobas hanno proclamato uno sciopero di solidarietà: è in corso un presidio davanti ai cancelli del. La denuncia dei Cobas: “Turni estenuanti” La tragedia di Khan Hasan ha sconvolto i, che - appresa la notizia della morte del 22enne - hanno bloccato la movimentazione delle merci nel. “Stava uscendo da un turno diche, come denunciato dai suoi, è stato, come sempre accade, di 10 ore, e talvolta anche di 12 ore o più”, scrivono dal sindacato Adl Cobas.