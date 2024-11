Movieplayer.it - Superman & Lois: svelato il celebre villain DC interpretato da Tom Cavanagh nella serie

L'attore, già apparso nei panni delAnti-Flashcon Grant Gustin, è tornato nel mondo della DC nei panni di un nuovo cattivo Tomha fatto il suo attesissimo ritorno nell'universo esteso della DC della The CW dopo che The Flash ha concluso la sua corsa al termine delle sue nove stagioni lo scorso anno. Nell'episodio, andato in ondanotte scorsa, della quarta stagione di, "Sharp Dressed Man", l'attore hail giornalista televisivo Gordon Godfrey, impegnato a moderare un dibattito televisivo in diretta traLane (Elizabeth Tulloch) e Lex Luthor (Michael Cudlitz, che ha anche diretto l'episodio). Il co-showrunner Brent Fletcher ha spiegato perché il ruolo era perfetto per: "È esilarante e ha più energia .