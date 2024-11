Ilrestodelcarlino.it - Sul fortino rosso non tramonta mai il sole

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se in queste elezioni c’era una città più osservata delle altre, ovvero Bologna, questa città, alla fine, non ha deluso i pronostici della vigilia, confermando la sua nomea diacquisita nel corso dei decenni. Un ‘titolo’ più forte di tutto e di tutti: dei disastri e delle polemiche dell’alluvione, del traffico impazzito per i cantieri del tram, dell’auspicio di quanti pensavano che fosse giunto il momento di dare un segnale alla giunta Lepore e di chi credeva che prima o poi il vento di centrodestra sarebbe riuscito a fare arrivare qualche spiffero anche sotto i portici. Certo, l’affluenza alle urne è stata bassissima anche qui. Ma pur sempre superiore di quasi sette punti rispetto al resto della regione (e, dato non certo secondario, identica alle Comunali del 2021). Dunque, i risultati sono stati consequenziali: il Pd ha vinto senza affanno, andando meglio anche del dato regionale (ma non meglio di altri capoluoghi emiliano-romagnoli, e questo avrà il suo peso); il divario tra le due coalizioni ha superato i 30 punti e la lista Alleanza Verdi e Sinistra si è confermata, come ormai accade da tempo, terza forza dopo democratici e Fratelli d’Italia.