Gaeta.it - Processo alle suore dell’Istituto Santa Maria della Provvidenza: due condanne e due assoluzioni

Le recenti sentenze del Tribunale di Napoli hanno messo fine al procedimento giudiziario che riguardava le, una casa di accoglienza situata a Casamicciola, sull'isola d'Ischia. Le religiose erano accusate di maltrattamenti ai danni di minori ospitistruttura, che comprendevano bambini in attesa di affidamento, adozione o provenienti da contesti problematici. Duesono state condannate, mentre altre due sono state assolte daccuse.Lee lenel verdetto del Tribunale di NapoliNell'udienza di ieri, il Tribunale di Napoli ha emesso la sentenza che ha visto come protagoniste suor Edda, madre superiora, e suor Alice, entrambe assolte "per non aver commesso il fatto". Al contrario, suor Georgette è stata condannata a tre anni e sei mesi di reclusione, mentre suor Nellina ha ricevuto una pena di tre anni.