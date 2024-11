Gqitalia.it - Oggi inizia una nuova era per Jaguar

Leggi su Gqitalia.it

unaera per. «Sir William Lyons, il nostro fondatore, riteneva che “Unadeve essere una copia di nulla”» spiega Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officeranticipando il principio del Copy Nothing, che sta alla base dell'operazione di rebranding. Insieme alla filosofia creativa dall’Exuberant Modernism: «è un brand rinnovato che è stato costruito intorno al concetto di Exuberant Modernism. È geniale, audace e artisticamente valido in ogni suo aspetto. È unico e impavido, fearless», continua McGovern.I simboli del cambiamento diQuella che sarà laera dicon la presentazione della nuovissima brand identity del marchio, che ne ridefinisce l’unicità del carattere attraverso un nuovo e spettacolare linguaggio visivo.monogram.